В мэрии рассказали, какие цветы будут высажены в Петрозаводске летом

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Этим летом в рамках муниципального контракта в столице Карелии будет высажено более 225 тысяч декоративных растений, заявляют в городской администрации.
В числе растений, которые будут высажены в городе, - сальвия, бегония, антирринум, петуния, агератум, виола, лобелия, георгины, герань, настурция, немезия, алиссум. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.
Сообщается, что на территории Петрозаводска находится 75 клумб. Цветы уже высажены на Студенческом бульваре, возле Галереи городов-побратимов, а также в цветниках около здания МВД. Сегодня будут украшены клумбы у мемориала Вечный огонь и на бульваре Победы. Высадка цветов будет продолжаться до 15 июня.
Работы выполняют сотрудники городского комбината благоустройства.
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