В мэрии рассказали, на каких улицах Петрозаводска подрядчик ночью убрал снег

О ночной работе подрядчика рассказали в администрации Петрозаводска.

Ночью подрядчик вывозил снег с улиц Зареки, Центра и Первомайского района. Уборка дорог и тротуаров карельской столицы идет круглосуточно.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" поддерживает чистоту и безопасность пешеходной и транспортной инфраструктуры карельской столицы. Подрядчик работает в разных районах города круглосуточно. В уборке и распределении противогололёдных материалов задействованы техника и мобильные бригады.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег с проспекта Александра Невского, улицы Луначарского и площади Кирова. Точечно производилась уборка Первомайского проспекта.

За качеством и оперативностью уборки следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.