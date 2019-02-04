В мэрии рассказали, в каких школах Петрозаводска еще есть места для первоклашек

Продолжается работа по комплектованию первых классов в школах Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Согласно прогнозу, в первые классы в 2019 году в Петрозаводске пойдут 3600 детей. В школах города открыто 123 класса, в том числе 10 - для детей, которые будут обучаться по адаптированным программам.

"На сегодняшний день еще есть возможность подать заявление в открытые дополнительные классы в школах 8, 9, 11, 14, 19, 20, 25, 29, 32", - сказала начальник управления образования Администрации Светлана Пахомова.

В четырёх образовательных организациях уже созданы дополнительные первые классы: в первом лицее (укомплектован), в Академическом лицее (укомплектован), а также в школах № 9 и № 11 (идет комплектование). В случае потребности рассматривается возможность для открытия дополнительных классов в школах № 2, 8, 29, 38.