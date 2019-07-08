В мэрии сообщили, где в Петрозаводске лучше не купаться

Микробиологические показатели почвы вблизи водоемов города в 10 раз превышают норму, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Проверки проводятся в рамках программы социально-гигиенического мониторинга. По результатам выполненных в июне лабораторных исследований, в пробах почвы, отобранных в пойме Лососинки в Зарецком парке и на берегу Онежского озера вблизи улицы Московской, микробиологические показатели в 10 раз превышают величину их предельно допустимого уровня.

Санитарные врачи рекомендуют горожанам и гостям Петрозаводска быть осторожными и воздержаться от купания и частых контактов с почвой в этих местах.