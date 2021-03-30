В мини-зоопарке, открытом на детской площадке при храме на севере Карелии, ждут потомства (ФОТО)

Священник церкви преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске продолжает благоустраивать "живой уголок" при храме.

Обитатели мини-зоопарка, появившегося около трех лет назад в детском городке у храма по инициативе отца Вадима, перезимовали и готовятся к весенне-летнему сезону. Сегодня здесь живут овечки, белки, кролики, гуси, тетерева, куры с петухом и индюк.







© Вадим Бикмухаметов

"Мы решили, что переносить животных на зиму в другие помещения и оставлять вольеры пустыми, не совсем удобно. Дети гуляют на площадке и хотят общаться с животными. Поэтому стали подбирать животный мир таким образом, чтобы животные могли без вреда для своего здоровья зимовать в вольерах. Были собаки, но ими нужно заниматься, прогулок им не хватало. И мы пристроили их в частный дом в Беломорске и отдали молодой паре в Сегеже. Зато в мини-зоопарке появились овцы, у которых меховая шубка. Мальчик и девочка. Мальчик из совхоза "Родина" из Сегежи. Девочка из Беломорского района. Как только снег подтает, будем на задний двор переводить", - рассказал отец Вадим Бикмухаметов.

Священник надеется, что овечки, фазаны, белки (две девочки и мальчик) дадут в этом году потомство. Кроликов в мини-зоопарке меняют регулярно. Больших отдают, маленьких принимают в дар. Все животные в основном были пожертвованы храму. Например, курицы приехали из Санкт-Петербурга.





"Самые шумные на площадке – гуси. Их было пять, оставили троих. Но все равно шуму много от них. Не зря они спасли Рим. Но родители не жалуются, ребятишки разговаривают с гусями", - улыбается отец Вадим.

В каждом вольере установлена подсветка, которая зимой включалась с 17 до 20 часов. Дети могли гулять на площадке после садика и наблюдать за животными.





"Изначально, в 2016 году, планировали построить площадку для тех, кто приходит с детьми в храм. Но городок стал востребованным у всех жителей города. Были планы резиновое покрытие сделать. Но это дорого, финансово потянуть пока не можем. А так бы это нас от грязи избавило. Пытались договориться со спортивными школами, чтобы забрать старое покрытие, но пока не получается. Хотя специальную ловушку для гнуса рассчитываю поставить рядом с площадкой до лета. В прошлом году мошки было много, все ребятишки были покусаны", - сетует отец Вадим.





Священник церкви преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких мечтает сделать храм и прилегающую вокруг него территорию одной из визитных карточек города. Помимо благоустройства детской площадки с мини-зоопарком он сейчас занимается заменой полов в церкви, а затем хочет сделать купола, как на купели, зелеными.





"У нас маленький северный городочек, есть много вопросов, которые требуют внимания. Если каждый на своем месте будет поддерживать свою территорию, то будет хорошо. Мы сделали шажок в благоустройстве, и нам стали помогать. Все, что нам жертвуют, здесь остается и приумножается. Мы стараемся все делать в одном стиле. Мой друг из архитектурного бюро говорит: "Ничего не порти, все должно быть эстетично, для людей". И мы не портим. В Беломорске есть Музей Карельского фронта, петроглифы, Белое море. Но наш уголочек тоже красивый. Он может стать еще одной визитной карточкой города", - считает 28-летний священник.