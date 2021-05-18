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В Минюсте планируют разрешить заключенным пользоваться интернетом

Новости. Общество
20:40, 19 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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В ведомстве предполагают разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом для использования правовых систем, сайтов судов и органов власти.

Как сообщил на выступлении в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава ведомства Константин Чуйченко, предполагается открыть доступ к интернету «для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти». Об этом пишет агенство ТАСС.

Министр отметил, что Минюст готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

«Положения соответствующих приказов Минюста России, а также нормы вещевого довольствия содержат устаревшие параметры, которые нуждаются в пересмотре. Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — отметил Чуйченко.

В частности, по его словам, «предполагается доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти». В числе других предполагаемых изменений предоставление заключенным телефонных разговоров с несовершеннолетними детьми единственному родителю в течение 24 часов с момента разрешения, возможность идентификации с использованием технических средств, например по отпечатку пальца, увеличение личного времени.

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