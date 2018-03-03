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Новости. Общество
13:41, 03 Марта 2018

В Минобороны назвали разговоры о возможной изоляции России "несерьезными"

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Говорить об изоляции России после заявлений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию, "несерьезно", уверен замминистра обороны России Александр Фомин.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24", передает РБК.

"На сегодняшний день Министерство обороны России имеет только контакты официальные, соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством", — рассказал он, добавив, что "по линии военно-технического сотрудничества (таких контактов) — на 10 государств больше".

"То есть (в этой сфере мы сотрудничаем) со 101 государством", — отметил замглавы ведомства. "Говорить об изоляции было бы просто несерьезно", — подчеркнул в связи с этим он.

Ранее, 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию, Путин рассказал о новых видах ядерного вооружения России. В частности, он сообщил о новой стратегической баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковом комплексе "Кинжал", подводном беспилотнике, способном нести ядерный заряд, и о лазерном оружии. Также президент подробно описал еще одно достижение — "создание в России малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты".

В связи с этим курс на изоляцию страны "из-за проблематичности диалога с Западом" и объявление новой холодной войны после этого увидели российские и зарубежные эксперты, в том числе глава "Политической экспертной группы»" Константин Калачев.

Однако в Кремле, комментируя на следующий день подобную точку зрения, назвали такое мнение "неверным и гипертрофированным восприятием позиции президента".

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Комментарии

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Откат
2018-03-03 16:52:46
Показатель должен быть один: престижность страны,помню друг рассказывал,как ещё в 80-году,в Польше ,в гостиницу вошла группа туристов из Америки,так все забегали ,лучшие номера им сразу.....потому как США ,с этим паспортом и ныне по всему миру с гордой головой можно ездить,потому как США,и где Россия и как к нам относятся сейчас? Даже Украине открыли свободный выезд в Европу,а "мы" только самоизолируемся да тявкаем на Америку,как моська на слона.а у самих бардак,хамство,воровство и коррупция куда не глянь.....натянутый патриотизм,где толпу собирают под выступления звёзд эстрады и просят кричать о сильной России!?
Обидно,когда так всё,ведь могло быть и иначе,но.....
deep
2018-03-03 16:02:12
Экономические обещали больше не работают: бюджет принят, где все сокращается. Осталась пугалка: лишь бы не было войны, но молодых этим не взять. А все эти мультики ещё 2007 году показывали говорят эксперты. Блеф! Танк Армату в войска поставить не могут, в 2015 на Красной площади заглох. Су-57 летает с двигателем Су-25, двигло сделать не могут. Сплошное фэнтази!
Сергей
2018-03-03 14:05:40
У нас теперь есть настоящие страны-друзья: Афганистан,Сев.Корея,Иран....какая изоляция?
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