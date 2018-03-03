В Минобороны назвали разговоры о возможной изоляции России "несерьезными"

Говорить об изоляции России после заявлений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию, "несерьезно", уверен замминистра обороны России Александр Фомин.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24", передает РБК.

"На сегодняшний день Министерство обороны России имеет только контакты официальные, соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством", — рассказал он, добавив, что "по линии военно-технического сотрудничества (таких контактов) — на 10 государств больше".

"То есть (в этой сфере мы сотрудничаем) со 101 государством", — отметил замглавы ведомства. "Говорить об изоляции было бы просто несерьезно", — подчеркнул в связи с этим он.

Ранее, 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию, Путин рассказал о новых видах ядерного вооружения России. В частности, он сообщил о новой стратегической баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковом комплексе "Кинжал", подводном беспилотнике, способном нести ядерный заряд, и о лазерном оружии. Также президент подробно описал еще одно достижение — "создание в России малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты".

В связи с этим курс на изоляцию страны "из-за проблематичности диалога с Западом" и объявление новой холодной войны после этого увидели российские и зарубежные эксперты, в том числе глава "Политической экспертной группы»" Константин Калачев.

Однако в Кремле, комментируя на следующий день подобную точку зрения, назвали такое мнение "неверным и гипертрофированным восприятием позиции президента".