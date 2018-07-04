Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 04 Июля 2018

В Минобразования Карелии назвали экзамен, который сдали все выпускники

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
04.07.18 20:00
ВИДЕО: Пчелы наказали китайскую воришку
04.07.18 19:40
Ксения Бородина прокомментировала слухи об изменах мужа
04.07.18 19:10
Все новости
Загрузка...

Смотрите, какой предмет у нас в Карелии преподают лучше всего.

В Карелии утверждены результаты государственных экзаменов по физике, литературе и иностранным языкам: по каждому из предметов есть стобалльники.

В экзамене по физике приняли участие 538 человек. В текущем году не преодолели минимальный порог в 36 баллов 14 участников. На высокие баллы (от 81 до 100) написали работы 19 школьников. В прошлом году высокобалльников было всего десять.

Обучающийся из Университетского лицея Петрозаводска сумел получить за работу максимальные 100 баллов.

ЕГЭ по литературе сдавали 239 человек. Не справились с экзаменом 4 участника. 20 человек написали работу на высокие баллы.

Ученица из Державинского лицея Петрозаводска набрала 100 баллов.

С экзаменом по иностранным языкам справились абсолютно все. Как в прошлые годы, большинство выпускников сдавали английский язык.

Из 341 участника высокие баллы за работу получили 120 человек. Выпускница Академического лицея Петрозаводска стала стобалльницей. Немецкий язык сдавали 8 участников, лучший результат - 92 балла - показал обучающийся петрозаводской гимназии № 30.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
04.07.18 20:00
ВИДЕО: Пчелы наказали китайскую воришку
04.07.18 19:40
Ксения Бородина прокомментировала слухи об изменах мужа
04.07.18 19:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-07-04 19:15:27
- Девушка, что вы делаете сегодня вечером?
- ЕГЭ сдаю!
- Ну зачем же сразу хамить? Нет - так нет...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»