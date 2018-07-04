В Минобразования Карелии назвали экзамен, который сдали все выпускники

Смотрите, какой предмет у нас в Карелии преподают лучше всего.

В Карелии утверждены результаты государственных экзаменов по физике, литературе и иностранным языкам: по каждому из предметов есть стобалльники.

В экзамене по физике приняли участие 538 человек. В текущем году не преодолели минимальный порог в 36 баллов 14 участников. На высокие баллы (от 81 до 100) написали работы 19 школьников. В прошлом году высокобалльников было всего десять.

Обучающийся из Университетского лицея Петрозаводска сумел получить за работу максимальные 100 баллов.

ЕГЭ по литературе сдавали 239 человек. Не справились с экзаменом 4 участника. 20 человек написали работу на высокие баллы.

Ученица из Державинского лицея Петрозаводска набрала 100 баллов.

С экзаменом по иностранным языкам справились абсолютно все. Как в прошлые годы, большинство выпускников сдавали английский язык.

Из 341 участника высокие баллы за работу получили 120 человек. Выпускница Академического лицея Петрозаводска стала стобалльницей. Немецкий язык сдавали 8 участников, лучший результат - 92 балла - показал обучающийся петрозаводской гимназии № 30.