В Минприроды рассказали про самую редкую синицу в Карелии

Эта птица умеет подражать голосам животных и змей, сообщили в Минприроды Карелии.

В лесах Карелии обитает очень редкий вид синиц - белая лазоревка.



«У нее мягкий и мелодичный голос, а ее песни состоят из коротких свистов и длинных трелей чем-то напоминающих звук серебряного колокольчика. Помимо этого, лазоревка может подражать голосам животных и змей», - сообщили в Минприроды.



Впервые специалисты заметили гнезда этой птицы в Карелии только в 2013 году. На Северо-Западе она практически не изучена из-за своей редкости.



Популяция белой лазоревки постоянно сокращается. Второе название птицы - князёк.