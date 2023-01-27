В Минприроды рассказали, сколько карельских берез осталось в наших лесах

Самая знаменитая береза Карелии занесена в Красную книгу, вырубать ее строго запрещено.

В паблике регионального Минприроды сообщили о численности карельской березы, занесенной в Красную книгу. Общая численность на территории республики около 1,5 тысячи деревьев.



Также в министерстве сообщили, как распознать эту березу.



«Снаружи она может выглядеть как больное дерево - на ее стволе расположены различные утолщения или бугорки. Например, самая приметная форма ствола – шаровидно-утолщенная. Такая береза имеет утолщения на стволе. Сложнее увидеть ребристую и дискообразную карельскую березу. У первой на стволе гребни и ребра, а у второй утолщения в виде колец. Бывает еще мелкобугорчатая форма – ствол покрывают маленькие бугорки», - отметили в Минприроды.



Также карельская береза может выглядеть точно также как березы повислая и пушистая, поэтому определить ее можно только после генетического теста.



«Если заглянуть внутрь березы и посмотреть на ее годичные кольца, то можно увидеть перламутровый блеск, узорчатую текстуру древесины с темными вкраплениями. Таких уникальных рисунков нет ни одного другого вида березы. Уникальная текстура древесины передается генетически», - говорится в сообщении министерства.



Помимо этого, на рисунок влияют и внешние факторы – содержание в стволе определенного соотношения различных элементов.





