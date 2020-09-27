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В Минпросвещения оценили шанс массового перевода школ на дистанционку

Новости. Общество
20:40, 28 Сентября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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В министерстве заверили, что ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем.

Минпросвещения РФ не планирует массового перевода школ на дистанционный формат обучения. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

"Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение", - сказали в пресс-службе.

В министерстве заверили, что ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем. Карантинные меры "применяются точечно", так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей, добавили в министерстве.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, слова которого приводит пресс-служба, необходимо неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора, связанные с сохранением здоровья всех участников образовательного процесса.

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