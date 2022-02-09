В Минсельхозе Карелии обсудят создание семи новых рыбоводных участков под выращивание форели

Форелевые фермы планируется открыть на Онежском и Ладожском озерах, на озере Сандал, Каскеснаволок и Верхнее Куйтто.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 14 марта очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На этом заседании предполагается обсудить создание сразу семи участков для выращивания форели — от Ладожского и Онежского озер на юге до озера Верхнее Куйтто на севере Карелии.

Новые форелевые хозяйства планируется разместить в Калевальском и Пряжинском национальных районах, а также в Кондопожском, Лахденпохском и Прионежском районах. Причем, ранее во многих из них форелеводы столкнулись с активными протестами местного населения.

Так, год назад в деревне Суйсарь Прионежского района прошли публичные слушания, участники которых единогласно высказались против размещения форелевой фермы в проливе Суйсари Онежского озера. Однако на заседание комиссии Минсельхоза Карелии опять вынесен вопрос о формировании рыбоводного участка в этом проливе. Еще два участка на Онежском озере предполагается сформировать в Кондопожской губе, южнее острова Егоров и в Большой Лижемской губе, южнее острова Соня.

Особое беспокойство противников форелевых ферм вызывают планы открытия нового хозяйства на Войницком плесе озера Верхнее Куйтто. Как отмечают местные жители, которым несколько лет назад удалось добиться отмены приказа Минсельхоза Карелии о формировании рыбоводного участка вблизи старинной деревни Войница, на этом озере уже созданы несколько РВУ, и объем выращивания форели значительно превышает тот уровень, который был обоснован карельскими учеными.

Кроме того, новые форелевые хозяйства предполагается разместить на озере Сандал в Кондопожском районе, на озере Каскеснаволок в Пряжинском национальном районе и на Ладожском озере, западнее острова Селькямарьянсаари в Лахденпохском районе.