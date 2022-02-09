890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Экскаватор утонул в реке на юге Карелии
09.02.2022 15:29
Жилой дом в центре Петрозаводска попытаются признать объектом культурного наследия 5
Сегодня 07:25
Из-за затопления города глава Петрозаводска по-срочному собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям 12
09.02.2022 14:23

В Минсельхозе Карелии обсудят создание семи новых рыбоводных участков под выращивание форели

Новости. Экономика
10:34, 10 Февраля 2022
фото: © «Республика» / Лилия Кончакова

Новости партнеров

Форелевые фермы планируется открыть на Онежском и Ладожском озерах, на озере Сандал, Каскеснаволок и Верхнее Куйтто.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 14 марта очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На этом заседании предполагается обсудить создание сразу семи участков для выращивания форели — от Ладожского и Онежского озер на юге до озера Верхнее Куйтто на севере Карелии.

Новые форелевые хозяйства планируется разместить в Калевальском и Пряжинском национальных районах, а также в Кондопожском, Лахденпохском и Прионежском районах. Причем, ранее во многих из них форелеводы столкнулись с активными протестами местного населения.

Так, год назад в деревне Суйсарь Прионежского района прошли публичные слушания, участники которых единогласно высказались против размещения форелевой фермы в проливе Суйсари Онежского озера. Однако на заседание комиссии Минсельхоза Карелии опять вынесен вопрос о формировании рыбоводного участка в этом проливе. Еще два участка на Онежском озере предполагается сформировать в Кондопожской губе, южнее острова Егоров и в Большой Лижемской губе, южнее острова Соня.

Особое беспокойство противников форелевых ферм вызывают планы открытия нового хозяйства на Войницком плесе озера Верхнее Куйтто. Как отмечают местные жители, которым несколько лет назад удалось добиться отмены приказа Минсельхоза Карелии о формировании рыбоводного участка вблизи старинной деревни Войница, на этом озере уже созданы несколько РВУ, и объем выращивания форели значительно превышает тот уровень, который был обоснован карельскими учеными.  

Кроме того, новые форелевые хозяйства предполагается разместить на озере Сандал в Кондопожском районе, на озере Каскеснаволок в Пряжинском национальном районе и на Ладожском озере, западнее острова Селькямарьянсаари в Лахденпохском районе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2022-02-10 11:48:07
Решили загадить  все озера окончательно. Еще за пресупные деяния на Ладоге никто не ответил . И остановить то это безумие и беспредел в республике некому .
кир
2022-02-10 12:28:29
Никита, а что они могут? Это русская цивилизация. Всегда такими были.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 6
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»