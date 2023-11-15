В Минсельхозе Карелии рассказали о мерах для стабилизации взлетевших цен на яйца

В России наметился повышенный спрос на куриное яйцо.

В России разрабатывают меры по стабилизации цен на куриные яйца, сообщили в паблике Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии 16 ноября.



Как напомнили в источнике, в Минсельхозе России отметили повышенный спрос на куриное яйцо. Однако в разных регионах ситуация складывается по-разному. С основными производителями согласовали план по дополнительному увеличению производства яиц для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. По итогам года ведомство ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте.



«Кроме того, ФАС России совместно с Минсельхозом России проводит анализ обоснованности повышения цен на яйцо куриное компаниями-производителями исходя из их затрат. Задача состоит в том, чтобы определить причины, по которым повышаются цены, и определить возможные меры реагирования. При этом важным фактором является сохранение темпов развития отрасли и стимулирование наращивания производства», — сообщили в российском Минсельхозе.



В ведомстве подчеркнули, что с января по сентябрь 2023 года производство яиц в российских сельхозорганизациях выросло на 2,6% — до 28,8 млрд штук. Во всех категориях хозяйств — на 1,7%, до 35,4 млрд штук.



Второе направление, по которому будет организована работа совместно с Минпромторгом России, — это стимулирование производителей заключать долгосрочные договоры о поставках. Такая работа ведется в плотном диалоге с производителями и торговыми сетями.



«Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей. Вместе с тем в настоящее время осуществляется проработка дополнительных регулирующих мер на случай, если вышеуказанных будет недостаточно», — подчеркнули в Минсельхозе страны.