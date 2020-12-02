В Минстрое Карелии объяснили, зачем во второй раз снесли памятный знак Яше Степанову

Памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову вывезли со строительной площадки детского сада в парке "Каменный Бор" в Петрозаводске, чтобы обеспечить его сохранность.

Памятный знак Яше Степанову, который появился в апреле на месте строительства детского сада в районе Ключевского шоссе и улице Репникова, был вывезен подрядчиком на территорию МПУП "Городской транспорт", сообщили накануне вечером в Минстрое Карелии.

По информации ведомства, сейчас памятник находится там же, где и первый памятный знак, вывезенный с территории стройки в феврале этого года, и содержится в сухом охраняемом помещении.

"Напомним, памятный знак был отправлен на ответственное хранение, и сейчас администрация Петрозаводска разрабатывает проект обустройства места для размещения памятного знака Яше Степанову, который будет возвращен в "Каменный Бор" в 2021 году и обустроен неподалеку от территории детского сада. В апреле группа горожан организовала на месте вывезенного памятного знака новый. Фактически он находился на месте, которое является действующей строительной площадкой, и попадает в зону действий погрузочно-разгрузочной строительной техники. Работы по строительству детского сада продолжаются на законных основаниях, и в этих условиях существовал риск повреждения самого памятного знака. Кроме того, возникала угроза причинения вреда людям, которые, в нарушение правил техники безопасности, могли попытаться к нему подойти. Поэтому было принято решение вывезти памятный знак с территории стройки, чтобы обеспечить его сохранность и безопасность людей", - говорится в сообщении министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Информация о повторном сносе памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову появилась в минувшую среду, 2 декабря. Памятный знак оказался в зоне строительства детского сада в рамках Федеральной программы развития Карелии до 2020 года. Защитники парка «Каменный Бор» предположили, что памятник был снесен ночью. Строители утверждали, что не знают, куда пропал кенотаф. Горожане вызвали на место происшествия полицию.

Напомним, впервые памятник Якову Степанову был уничтожен строителями детского сада в феврале.