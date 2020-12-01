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В Петрозаводске снова снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову

Новости. Общество
14:45, 02 Декабря 2020
фото: © паблик Вконтакте "Хранители Каменного Бора"vk.com/xranitelibora
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Памятный знак оказался в зоне строительства детского сада в рамках Федеральной программы развития Карелии до 2020 года.

В Петрозаводске вновь снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который находился в парке "Каменный бор", где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной программы развития Карелии до 2020 года. Напомним, впервые памятник Якову Степанову был уничтожен строителями детского сада в феврале. Однако гражданские активисты, выступающие против застройки территории парка, восстановили в апреле памятный знак на месте гибели 18-летнего защитника карельской столицы и долгое время вели возле него дежурство.

Как предполагают защитники парка, памятник был снесен минувшей ночью. Строители утверждают, что не знают, куда пропал кенотаф. Горожане вызвали на место происшествия полицию. 


На месте снесенного памятника. Фото: https://vk.com/xranitelibora

Металлическая стела с мемориальной плитой была установлена в середине 90-х годов по инициативе боевого товарища Якова Степанова.  В нынешнем году памятник оказался в зоне строительных работ, против которых выступили многие жители Петрозаводска. Однако вспыхнувшие протесты не смогли заставить городских и республиканских чиновников отказаться от застройки парка.   

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