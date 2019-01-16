В Минстрое Карелии очередная смена кадров

Новым начальников Управления капитального строительства Карелии при Минстрое назначен приехавший из Санкт-Петербурга Андрей Микитин. За последний год это уже пятый руководитель ведомства.

Напомним, что предыдущий глава УКСа, бывший судебный пристав Алексей Кузнецов занимал эту должность с конца октября прошлого года. И уже в начале января его назначили руководителем ООО "Автоспецтранс".

По информации работников Минстроя нашему изданию, не имеющий строительного образования Алексей Кузнецов за недолгие два месяца "ничем особенным им не запомнился, но, во всяком случае, не мешал работать".

О новом начальнике УКСа, 39-летнием Андрее Микитине в Минстрое отозвались как об "амбициозном, довольно сдержанном по характеру человеке".

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