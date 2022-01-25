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В Минстрое Карелии пройдет «горячая линия» по вопросам переселения и капремонта

Новости. Общество
18:20, 26 Января 2022
фото: © shutterstock.com

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Жители Карелии смогут задать специалистам Минстроя вопросы по капремонту, сообщили в ведомстве.

В четверг, 27 января, в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии с 16.00 до 17.00  будет работать «горячая линия».

Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35.

По остальным вопросам обращаться по номеру: 8 (8142) 78-51-57.

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