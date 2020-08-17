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В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

Новости. Общество
21:05, 17 Августа 2020
фото: © Алексей Рожнов
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Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ Министерства труда и соцзащиты на письмо главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Депутат опубликовал ответ ведомства в Telegram-канале. В Минтруде напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен.

"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110-й статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть", — добавили в министерстве.

В конце прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили переносить рабочий день с 31 декабря на какой-либо другой выходной (чтобы общее число рабочих дней оставалось неизменным). Правительство это предложение не поддержало.

Максим Топилин, который тогда занимал пост министра труда, объяснил, что сделать 31 декабря 2019-го выходным уже невозможно, так как подобные решения принимаются заранее. Но, напомнил он, любой работодатель может сделать этот день выходным для своих сотрудников. В результате главы многих регионов начали менять график работы для сотрудников органов власти и бюджетников и рекомендовали сделать то же самое всем руководителям предприятий и организаций, пишут РИА Новости.

Напомним, бюджетники Карелии отдыхали 31 декабря 2019 года.

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