В Минцифры рассказали о замене бумажного паспорта на смарт-карту

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной для россиян.

Замена обычного бумажного паспорта на смарт-карту не будет обязательной, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на интервью Шадаева телеканалу «Россия 24».

«То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, — это будет их решение», — сказал он в интервью.

Министр отметил, что фактически учетная запись на «Госуслугах» стала «прообразом цифрового паспорта в онлайн-среде» — при ее использовании человек подтверждает правомерность совершаемых действий.

Шадаев подчеркнул, что у коммерческих игроков и интернет-площадок наблюдается достаточно большой запрос на использование цифрового формата, так как это может помочь в борьбе с мошенничеством — при размещении объявлений о продаже товаров использование учетной записи на портале помогает идентифицировать пользователя.

Ранее стало известно, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой примут до конца 2021 года.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря в Москве запустят в пилотном режиме проект введения цифрового аналога основного документа.