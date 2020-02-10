В минувшем году АО "ПСК" построило и реконструировала 90 км ЛЭП

Энергетики подвели итоги выполнения инвестиционной программы за 2019 год

В прошлом году Прионежская сетевая компания построила и реконструировала более 39 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 51,3 км ЛЭП напряжением 6/10 кВ. В рамках инвестиционной программы велось строительство и реконструкция 20 подстанций.

Кроме этого, как отмечают в АО "ПСК", в ходе технологического присоединения новых объектов к электрическим сетям предприятия было построено 21,5 км новых воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ, 9,4 км воздушных и кабельных линий напряжением 6/10 кВ и 22 подстанции.

Самым крупным проектом в рамках инвестиционной программы 2019 года стала реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ, питающая электроэнергией потребителей в поселке Сергиево Медвежьегорского района. Ее протяженность 28 км.

Строительство и реконструкция энергообъектов проводилась Прионежской сетевой компанией в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Сегежском и Сортавальском районах Карелии.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.