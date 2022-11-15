В Минздраве Карелии объяснили разницу симптомов гриппа, ОРВИ и коронавируса

В частности, отметил министр Охлопков, симптомы коронавируса - насморк и возможная потеря обоняния, лихорадка, головная боль, бледность.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков рассказал, как по симптомам различить грипп, ОРВИ и коронавирус.



Грипп развивается быстро, в течение 12-48 часов. Характерны выраженная интоксикация, высокая температура, сильная головная боль, боли в мышцах и суставах, нередки фарингит и трахеит. Насморк для гриппа нехарактерен.



У коронавируса инкубационный период обычно 5-7 дней, отметил министр. Симптомы заболевания - умеренный ринит (насморк) и возможная потеря обоняния, лихорадка, головная боль, бледность. При тяжелом течении возможна одышка, часто развивается пневмония. Боли в мышцах и суставах наблюдаются редко.



К группам риска тяжелого течения ковида и гриппа относятся женщины на любом сроке беременности и в послеродовый период, пациенты с хроническими заболеваниями, с ВИЧ-инфекциями, злокачественными образованиями, а также пожилые люди от 65 лет и старше.