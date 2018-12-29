В Минздраве Карелии сообщили подробности о пострадавших в ДТП на трассе "Костомукша-Ледмозеро"

При столкновении автомобилей 28 декабря погибла восьмимесячная девочка, ее мама, двое детей и трое взрослых травмированы, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, страшное ДТП произошло на 145 километре автодороги "Кочкома-Госграница". В лобовом столкновении автомобилей Volkswagen погибла 8-месячная девочкаи (по сообщению Минздрава, 9-месячная), ее мама, еще двое детей и трое взрослых доставлены в Костомукшскую больницу.

В Минздраве Карелии сообщили, что все пострадавшие эвакуированы в Межрайонную больницу 1. Двое – младенец и ее мать поступили в крайне тяжелом состоянии с травмами, не совместимыми с жизнью. Их не удалось спасти.

Еще одна женщина, поступившая в крайне тяжелом состоянии, после операции находится в палате реанимации.

Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами и переломами лечатся в хирургическом отделении (состояние средней тяжести).

В больницу с ушибами и переломами доставлены также двое детей: 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. Они также находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.