СРОЧНО: Один ребенок погиб, двое детей травмированы в ДТП в Карелии

В Муезерском районе при столкновении автомобилей погиб четырехлетний ребенок, двое детей и четверо взрослых травмированы, сообщает УГИБДД по Карелии.

На 145 километре автодороги Кочкома-Госграница в лобовом столкновении автомобилей Volkswagen 4-летний ребенок погиб, еще двое детей травмированы и четверо взрослых доставлены в Костомукшскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.