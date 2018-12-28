СРОЧНО: В больнице умерла мать младенца, который сегодня тоже погиб в ДТП на трассе "Кочкома-Госграница"

При столкновении автомобилей погибла восьмимесячная девочка, двое детей и трое взрослых травмированы. Недавно в больнице скончалась мама погибшего ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, страшное ДТП произошло на 145 километре автодороги Кочкома-Госграница. В лобовом столкновении автомобилей Volkswagen погибла 8-месячная девочка, еще двое детей и трое взрослых доставлены в Костомукшскую больницу.

Мама погибшей девочки умерла в больнице.