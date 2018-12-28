21:35, 28 Декабря 2018
СРОЧНО: В больнице умерла мать младенца, который сегодня тоже погиб в ДТП на трассе "Кочкома-Госграница"
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При столкновении автомобилей погибла восьмимесячная девочка, двое детей и трое взрослых травмированы. Недавно в больнице скончалась мама погибшего ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.
Напомним, страшное ДТП произошло на 145 километре автодороги Кочкома-Госграница. В лобовом столкновении автомобилей Volkswagen погибла 8-месячная девочка, еще двое детей и трое взрослых доставлены в Костомукшскую больницу.
Мама погибшей девочки умерла в больнице.
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