В Минздраве предложили запретить продажу алкоголя в жилых районах

В Минздраве предложили продавать алкоголь только в крупных алкомаркетах вдали от жилых районов.

Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн в рамках круглого стола "Как новая методика расчета потребления алкоголя снизит смертность россиян?" – пишут "Известия".

"Мы ратуем за то, чтобы в жилых домах в маленьких магазинах не продавали алкоголь и табак — два основных токсических вещества, которые значительно сокращают жизнь", — сказал он.

Брюн отметил, что в небольших населенных пунктах, где продажу алкоголя невозможно организовать таким образом из-за расстояния, следует пересмотреть ограничения по времени реализации спиртного.