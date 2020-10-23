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В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

Новости. Общество
19:40, 24 Октября 2020
фото: pixabay
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Принимать антибиотики для профилактики коронавируса не стоит, так это может вызвать бактериальные осложнения.

Об этом предупредил главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов.

По его словам, антибиотики в принципе не действуют на вирусы, включая COVID-19. При этом, Козлов отметил, что если использовать антибиотики не по назначению, можно столкнуться с развитием других болезней.

Микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут устойчивыми к антибиотикам, пояснил эксперт.

Он также напомнил, что антибиотики может назначить только врач.

"Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты", - приводит слова Козлова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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