В моногородах Карелии малый и средний бизнес получит микрозаймы

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии с 30 июля начинает прием заявок на предоставление микрозаймов предпринимателям в моногородах на льготных условиях.

"Разработана новая программа предоставления микрозаймов "Моногород" для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в моногородах, которая предполагает предоставление займов под 3,75 %", - сообщает Минэкономразвития Карелии.

В рамках программы "Моногород" Фонд планирует до конца года выдать микрозаймы на общую сумму 80,5 млн рублей.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".