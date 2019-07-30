В моногородах Карелии малый и средний бизнес получит микрозаймы

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Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии с 30 июля начинает прием заявок на предоставление микрозаймов предпринимателям в моногородах на льготных условиях.
"Разработана новая программа предоставления микрозаймов "Моногород" для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного и осуществляющего деятельность в моногородах, которая предполагает предоставление займов под 3,75 %", - сообщает Минэкономразвития Карелии.
В рамках программы "Моногород" Фонд планирует до конца года выдать микрозаймы на общую сумму 80,5 млн рублей.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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