В московском метро появится станция "Беломорская" в честь города в Карелии

К концу 2018 года на "зеленой" ветке московской подземки откроется новая станция "Беломорская", она расположится на севере города.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал в соцсетях со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам строительства.

К концу года на "зеленой" ветке столичной подземки откроется новая станция "Беломорская". Она расположится на севере города между "Речным вокзалом" и "Ховрино" и примет первых пассажиров уже в декабре 2018 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Пассажиры смогут воспользоваться новой станцией уже в конце 2018 года. По предварительным оценкам, пассажиропоток "Беломорской" будет достигать 150 тыс. человек в сутки.

Сейчас на "Беломорской" уже идет архитектурная отделка. По замыслу авторов проекта, в интерьере найдут отражение узнаваемые достопримечательности Карелии: Беломорск, Кижи, Соловецкий монастырь.

Отмечается, что станция станет предпоследней на севере "зеленой" ветки. Ее открытия ждут жители районов Левобережный, Ховрино и Западное Дегунино. Но пока поезда проезжают строящуюся станцию без остановки. Строители работают только по два часа ночью. Если им увеличат количество времени в два раза, то открытие "Беломорской" состоится в декабре.

"Беломорск в этом году окружен особым вниманием: празднование Дня Республики Карелия, 80-летний юбилей и название станции главного метрополитена страны!", - отметил Артур Парфенчиков.