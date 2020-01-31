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В Москве будут молиться о спасении от коронавируса

Новости. Общество
10:56, 01 Февраля 2020
фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Молебен о спасении от эпидемии коронавируса на китайском Патриаршем подворье в Москве, в храме святителя Николая в Голутвине, будут служить в Москве еженедельно, пишут РИА Новости.

"В России нет зафиксированных случаев заболевания, поэтому мы молимся о тех, кто болеет в Китае. Еженедельно, пока ситуация не выправится, по воскресеньям после китайской литургии, в 9.15, будет совершаться "молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной язвы и молебен о здравии рабов Божиих в земле Китайстей сущих", - рассказал РИА Новости настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев.

По его словам, подобные молебные пения - естественная традиция для Православной церкви. Священник отметил, что до революции для верующих было обычным делом во время поветрий холеры или чумы накладывать на себя многодневный пост, совершать молебны и крестные ходы с чудотворными иконами или к святым местам. В новейшее время, напомнил собеседник агентства, молебны "во время губительного поветрия и смертоносной язвы" совершались, например, в 2009 году в Воронежской митрополии по случаю эпидемии гриппа.

"Молебен не есть панацея или магия. С точки зрения православного вероучения, смерть, болезнь и страдания являются следствием человеческого греха… Поэтому в молебнах о здравии и избавлении от поветрий обязательным моментом является испрашивание у бога прощения грехов", - сказал настоятель подворья.

Ранее стало известно, как в Карелии готовятся к вспышке коронавируса.

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