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В Москве из банковских ячеек исчезло денег и украшений почти на полмиллиарда

Новости. Криминал
19:10, 12 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Константин Веремейчик
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Таинственные кражи в столичных банках начались в феврале.

Владельцы индивидуальных сейфов в банках Москвы обнаружили пропажу денег и ювелирных изделий. Как пишет "Российская газета", кражи начались еще в феврале, и сейчас общая стоимость похищенного оценивается уже в 460 миллионов рублей.

Следователи и сотрудники собственной безопасности банков сейчас выясняют, как это могло произойти. Сыщики предполагают, что похитителям помогали служащие самих кредитных организаций, либо кто-то из близких пострадавших клиентов, которые могли знать коды доступа к сейфам.

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