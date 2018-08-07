В Москве избили звезду фильма "Такси"

В одном из московских караоке-клубов избили звезду французской франшизы "Такси" Сами Насери.

Как пишет "Московский комсомолец", тумаков иностранцу надавали приезжие из Беларуси.

Актер отдыхал в заведении вместе со своим братом Биби Насери, который тоже является актером. У них произошел конфликт с другими гостями, которые ударили Сами по лицу.

По информации Life, драка началась из-за микрофона. Посетители не поделили очередь, после чего в ход пошли кулаки. У Насери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

РИА Новости сообщило, что избитый актер был успешно прооперирован в НИИ им. Гельмгольца.

"Из операционной только что вышла врач и сообщила, что операция прошла успешно. Насери сам предпочел лечиться в НИИ им. Гельмгольца. Не стал ехать на родину во Францию", — отметили в пресс-службе института.

Отмечается также, что за лечением французского актера следит главный специалист-офтальмолог России Владимир Нероев.