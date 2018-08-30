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Новости. Культура
12:16, 30 Августа 2018
фото: Максим Курапов/ www.instagram.com/hellomaximus

В Москве раскупили билеты на концерт петрозаводской группы "Громыка"

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Музыкальный коллектив из Петрозаводска "Громыка" 14 сентября выступит в Москве, все билеты на концерт проданы.

"Дорогие товарищи! Нам сообщили, что билеты на ближайший московский концерт "Громыки" закончились. Спасибо за доверие, увидимся 14 сентября в "Рюмочной в Зюзино", – отмечается в паблике группы в "ВКонтакте".

На сайте "Рюмочной в Зюзино" также сообщается, что билетов на "Громыку" нет в наличии.

В последний день лета группа планирует выпустить сборник своих лучших песен на магнитофонных катушках (бобинах).

"Тираж этого релиза, который получил название "Невозможное возможно", будет лимитирован донельзя, поэтому практически единственной возможностью приобрести его станет посещение концерта в "Рюмочной", - отмечают музыканты.


Дмитрий Павлов/ vk.com

Группа "Громыка" была образована в 2014 году музыкантами из "Револьвера". В ее состав входят: Максим Кошелев, Никита Власов, Павел Фролов, Андрей Петеляев и Петр Васьковский.

В 2016 году коллектив выпустил сразу два альбома и сумел заинтересовать российских критиков. Мужской журнал GQ включил "Громыку" в топ-5 новых артистов, поющих на русском языке и заставивших себя слушать.

В настоящее время дискография коллектива включает в себя четыре студийных альбома.

Осенью 2018 года также запланированы концерты "Громыки" в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле и Орехово-Зуевом.

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