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В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом

Новости. Общество
20:28, 25 Марта 2020
фото: © Zhang Yuwei/Xinhua via AP
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В Москве в инфекционной больнице в Коммунарке умерли два пациента, зараженных коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе.

В Москве умерли два человека, у которых был диагностирован коронавирус, говорится в сообщении оперативного штаба. По информации РБК, это были пожилые люди 88 и 73 лет.

Причины смерти не уточняются. "У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - говорится в сообщении Оперативного штаба.

Первый пациент с диагностированным COVID-19 умер в инфекционной больнице в московской Коммунарке 19 марта. Это была 79-летняя женщина. По словам врачей, причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб. Женщина страдала от многочисленных хронических заболеваний.

Всего, по данным на 25 марта, в России зафиксировано 658 случаев заражения новым коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 163. В Москве выявили 410 случаев заражения. Роспотребнадзор связывает новые случаи с возвращением россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В столице медикам уже удалось вылечить от COVID-19 15 пациентов.

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