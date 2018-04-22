В Муезерском ночью загорелась баня – пожар тушили 9 спасателей

В ночь с субботы на воскресенье в поселке Муезерский загорелась частная баня.

Как сообщили в МЧС Карелии, 22 апреля в 01:59 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (9 человек и 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: поселок Муезерский, ул. Южная, у дома 18.

Пожар удалось ликвидировать через сорок минут – в 02:40.