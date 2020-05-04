В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у двух тысяч человек

За последние сутки в соседнем с Карелией регионе выявлено 127 новых случаев заболевания Covid-19.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2101, сообщили в оперштабе Мурманской области.

Из них 1801 заболевших выявлены на стройплощадке в Белокаменке – в вахтовом городке подрядчика Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк".

В Апатитах – 86 зараженных, в Кировске – 52, в Мурманске – 41, остальные случаи – в других населенных пунктах.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии на 5 мая увеличилось на 12 и составило 103.