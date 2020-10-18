В Музее ИЗО Карелии откроется сенсорная комната

Посетители музея с особенностями развития смогут отдохнуть в сенсорной комнате.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, новым этапом создания инклюзивного музея стало внедрение дизайн-программы "Дружелюбная среда для людей с РАС", которая содержит несколько разделов: сенсорная комната, наполненная арт-терапевтическими модулями, специализированная система навигации, рекомендательное методическое пособие для занятий с посетителями на базе комнаты.



Сенсорная комната – это специально оборудованное пространство, наполненное сенсорными модулями – приспособлениями, воздействующими на органы чувств посетителя и оказывающими расслабляющее, отвлекающее, развивающее или активизирующее действие.



Специализированная система навигации является необходимой и очень важной частью дизайн-программы. Пространство сенсорной комнаты наполнено информационными табличками, на которых изображена девочка, являющаяся проводником в мир новых ощущений и знаний. Сенсорная комната должна стать местом, которое может посетить каждый, здесь правила для всех одинаковые и всем понятны.



Авторы программы – Анастасия Дубровская, Андрей Скрицкий (Санкт-Петербург). Куратор проекта – Наталья Козловская. Такую инициативу Музей изобразительных искусств Карелии организовал в партнерстве с АНО "Центр "Экология культуры" в рамках проекта "Инклюзивная дизайн-программа "Дружелюбная среда для детей с РАС", который реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов.



