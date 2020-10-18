890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
У жительницы Петрозаводска загорелись волосы, когда она жарила блины 3
Сегодня 10:02
Койко-мест для больных COVID-19 в Карелии остается все меньше 12
Сегодня 09:44
В России вступили в силу новые правила получения пенсии 3
18.10.2020 20:40
За сутки в Карелии 56 человек заразились коронавирусом, один находится в тяжелом состоянии 1
Сегодня 09:02
Сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли мертвым 3
18.10.2020 21:23

В Музее ИЗО Карелии откроется сенсорная комната

Новости. Общество
14:10, 19 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Посетители музея с особенностями развития смогут отдохнуть в сенсорной комнате.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, новым этапом создания инклюзивного музея стало внедрение дизайн-программы "Дружелюбная среда для людей с РАС", которая содержит несколько разделов: сенсорная комната, наполненная арт-терапевтическими модулями, специализированная система навигации, рекомендательное методическое пособие для занятий с посетителями на базе комнаты.

Сенсорная комната – это специально оборудованное пространство, наполненное сенсорными модулями – приспособлениями, воздействующими на органы чувств посетителя и оказывающими расслабляющее, отвлекающее, развивающее или активизирующее действие.

Специализированная система навигации является необходимой и очень важной частью дизайн-программы. Пространство сенсорной комнаты наполнено информационными табличками, на которых изображена девочка, являющаяся проводником в мир новых ощущений и знаний. Сенсорная комната должна стать местом, которое может посетить каждый, здесь правила для всех одинаковые и всем понятны.

Авторы программы – Анастасия Дубровская, Андрей Скрицкий (Санкт-Петербург). Куратор проекта – Наталья Козловская. Такую инициативу Музей изобразительных искусств Карелии организовал в партнерстве с АНО "Центр "Экология культуры" в рамках проекта "Инклюзивная дизайн-программа "Дружелюбная среда для детей с РАС", который реализуется с использованием средств Фонда Президентских грантов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-10-19 14:31:55
Не, нафиг.
А вот в кабинет сенсорной депривации я б полез - пройти путем Рене Декарта, додумавшегося в состоянии депривации до своего знаменитого "когнито эрго сум" :)
Понятно шо до мыслей на латыни я не додумаюсь, но все равно интересно :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
12.10.2020, 14:37
В Петрозаводске ищут родственников погибшего 71-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

16.10.2020 09:30
Капитал
"Для нас все дороги важны" 2
Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Кадастровые работы стали еще доступнее: межевание не выходя из дома
14.10.2020 11:15
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
14.10.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:42
Личное мнение
Живодеры выбирают слабых 2
Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»