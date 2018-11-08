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Новости. Культура
16:37, 08 Ноября 2018
фото: Игорь Георгиевский

В музее "Кижи" пройдет лекция из цикла "Реставрация: от теории к практике"

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Секреты деревянного зодчества: Музей "Кижи" приглашает на вторую лекцию из цикла "Реставрация: от теории к практике".

Если вы работаете реставратором, или планируете связать свою жизнь с изучением и сохранением деревянного зодчества, музейной работой, или интересуетесь народной культурой – приглашаем вас на лекцию "Кижский архитектурный ансамбль. Изучение и реставрация памятников деревянного зодчества музея-заповедника "Кижи". Ее прочет заместитель ди⁠ректора музея Александр Юрьевич Любимцев, много лет отвечающий за сохранность всемирно известных архитектурных шедевров заповедного острова. 

Лекция состоится 11 ноября в 15.00 в Презентационно-выставочном центре музея "Кижи" в Петрозаводске по адресу пл. Кирова, 10а.
Помимо профессиональных секретов реставрации и профилактического обслуживания исторических деревянных сооружений, лекция интересна тем, что памятники острова Кижи до сих пор хранят множество загадок для исследователей. Кто знает, может быть, именно вас увлечет поиск ответов на эти вопросы? Может быть, именно вам посчастливиться раскрыть некоторые из кижских тайн? 

Эта лекция является вторым занятием цикла. Напоминаем, что присоединившись к курсу со второго занятия, вы получите скидку при оплате всего курса лекций. Возможно и разовое посещение отдельных лекций. Стоимость всего курса – 600 рублей. Стоимость разового посещения – 150 рублей. 

С декабря 2018 г. по апрель 2019 г. ждём вас на следующих занятиях: 
· "О секретах плотницкого мастерства" 
· "Реставрация Преображенской церкви на о. Кижи" 
· "Долговечность деревянных построек" 
· "Сохранение памятников деревянного зодчества. От теории к практике" 

Место проведения лекций: Презентационно-выставочный центр музея "Кижи", пл. Кирова, 10а. Справки и запись по телефону: (814-2) 79-98-66.

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