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Новости. Культура
11:39, 29 Августа 2018
фото: Игорь Подгорный/ ptzgovorit.ru

В Музтеатре Карелии помоют люстру: все 200 лампочек и 17,5 тысяч хрустальных подвесок

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В преддверии нового театрального сезона в Музыкальном театре Карелии помоют огромную люстру, висящую в зрительном зале.

Как рассказали в театре, на каникулах в учреждении проводился ремонт здания, внутренних помещений и сценического оборудования.

По традиции летняя генеральная уборка закончится наведением чистоты и блеска на одной из главных достопримечательностей театрального интерьера – люстре зрительного зала.

"Для этого самый большой светильник нашего города весом в три четверти тонны опустят с помощью специального механизма в партер и намоют все двести лампочек и семнадцать с половиной тысяч хрустальных подвесок! В новом сезоне перед началом спектаклей их сияние снова будет добавлять праздничного настроения зрителям", - отмечают в театре.

На последний день лета запланирован общий сбор труппы, на котором будут представлены творческие планы на грядущий сезон.

Новый сезон откроется 29 сентября балетом "Коппелия" - авторским спектаклем Кирилла Симонова, премьера которого состоялась в июле.

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