В МВД Карелии ищут добрых хозяев для овчарок - ветеранов кинологической службы

Полиция бесплатно отдаст в проверенные руки четырех немецких овчарок.

Центр кинологической службы МВД Карелии предлагает бесплатно забрать служебных собак. Всем псам-кинологам исполнилось восемь лет, — обычно это предельный возраст для животных, которые помогают полицейским выполнять служебные задачи.



Собакам, которые выросли в условиях вольера, требуется «заслуженный спокойный отдых у людей, умеющих с ними обращаться», сообщили в министерстве.



«Заботливых компаньонов ждут двое представителей и две представительницы породы немецкая овчарка: Граф, Булат, а также Агги и имеющая черный окрас Квин Дансинг Астория», — добавили в МВД.



Как отметили в полиции, собаки привиты, не агрессивны. По всем вопросам в рабочее время следует обращаться по телефону в Петрозаводске: 8 (814-2) 76-10-06.















Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что кинологи карельской полиции занимаются воспитанием и дрессировкой семи щенков немецкой овчарки, пяти девочек и двоих мальчиков.