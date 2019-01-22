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Новости. Криминал
16:31, 22 Января 2019
фото: "Вести Карелии" / Светлана Лысенко

В МВД Карелии прокомментировали уголовное дело против начальника уголовного розыска Сегежи

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Министерство внутренних дел Карелии прокомментировало публикацию "Вестей Карелии" о возбуждении уголовного дела против действующего начальника уголовного розыска Сегежи Валентина Серова.

Он обвиняется в применении насилия, незаконном задержании "подозреваемого" и фабрикации доказательств. Также в публикации были приведены данные следствия о том, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Факт противоправной деятельности сотрудника полиции в настоящее время не установлен, уголовное дело находится в производстве СУ СК России по Республике Карелия, проводятся необходимые следственные мероприятия. Фактов, подтверждающих, что сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения, следствием не установлено. Утверждать о виновности гражданина возможно лишь после вступления в законную силу решения суда", – говорится в письме врио министра внутренних дел Дениса Десницкого.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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