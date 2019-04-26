В Надвоицах откроют завод по переработке шунгита

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ООО "Надвоицкий завод ТДМ" начало поставку оборудования на будущий завод по переработке шунгита, который планируется запустить в Надвоицах.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на площадку предприятия.
"Наш проект по размещению на заводе производства по переработке шунгита начинает реализовываться. Увидели первое оборудование, которое будет производить", – рассказал глава Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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