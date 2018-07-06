В Нацбанке Карелии сменится управляющий

Управляющий Национальным банком по Карелии Елена Кулешова в скором времени покинет свой пост.

Об этом "Столице на Онего" рассказал источник.

"В учреждении сменится управляющий, так как Елена Николаевна в ближайшее время уйдет на пенсию", - рассказал он.

Несколько сотрудников банка также подтвердили информацию об уходе Елены Кулешовой.

Елена Кулешова руководит карельским отделением Банка России с 2004 года.