В Нацбанке Карелии сменится управляющий

По теме
Загрузка...
Управляющий Национальным банком по Карелии Елена Кулешова в скором времени покинет свой пост.
Об этом "Столице на Онего" рассказал источник.
"В учреждении сменится управляющий, так как Елена Николаевна в ближайшее время уйдет на пенсию", - рассказал он.
Несколько сотрудников банка также подтвердили информацию об уходе Елены Кулешовой.
Елена Кулешова руководит карельским отделением Банка России с 2004 года.
По теме
Выбор читателей
29.06.2018, 21:30
30.06.2018, 18:22
30.06.2018, 17:33
05.07.2018, 16:53
30.06.2018, 13:18
02.07.2018, 14:33
Аналитика
02.07.2018 11:29
Политкухня
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
02.07.2018 11:27
29.06.2018 13:57
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
01.07.2018 15:35
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии