В Национальном музее РК состоится торжественное вручение сертификатов международного курса ИККРОМ

В субботу 14 сентября в зале Благородного собрания Национального музея РК состоится торжественное вручение сертификатов международного курса ИККРОМ.

В течение 3-ёх недель реставраторы и архитекторы из 14-ти стран проходили обучение в музее-заповеднике "Кижи". Если вы хотите узнать их впечатления, пообщаться с представителями Аргентины, Новой Зеландии, Японии, Индии и других стран, приходите!