16:51, 11 Сентября 2019
В Национальном музее РК состоится торжественное вручение сертификатов международного курса ИККРОМ
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В субботу 14 сентября в зале Благородного собрания Национального музея РК состоится торжественное вручение сертификатов международного курса ИККРОМ.
В течение 3-ёх недель реставраторы и архитекторы из 14-ти стран проходили обучение в музее-заповеднике "Кижи". Если вы хотите узнать их впечатления, пообщаться с представителями Аргентины, Новой Зеландии, Японии, Индии и других стран, приходите!
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