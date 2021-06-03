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В Национальном рейтинге состояния инвестклимата Карелия вошла в число лучших регионов

Новости. Экономика
13:35, 04 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

По итогам 2020 года республика заняла 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

Сегодня, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Ежегодно его готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. В этом году Карелия значительно улучшила свои результаты.

«В рейтинге инвестиционной привлекательности республика вошла в число лучших регионов России, заняв 12 место. Это лучший результат региона за всю историю существования Национального рейтинга», — заявил заместитель премьер-министра правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Как отметил вице-премьер, подняться в рейтинге Карелия смогла благодаря серьезной работе, проведенной правительством республики и его экономическим блоком в течение последних лет.

«В регионе были разработаны и внедрены новые меры государственной поддержки для бизнеса. В 2019 году у нас открылся центр помощи предпринимателям „Мой бизнес“, который в общем рейтинге подобных центров в России занял третье место, а по категории „Лучшее пространство для бизнеса“ — первое место. Большая работа была проведена в сложном 2020 году. По оценке Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова  Карелия вошла в пятерку  регионов по поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса. Результатом всей этой работы стало то, что Карелия заняла в рейтинге 12 место», — подчеркнул Дмитрий Родионов.

В этом году первые 12 мест в рейтинге распределены по группам, и если регионы набирали одинаковое количеств баллов, то оставались в одной группе. Поэтому 12 место с республикой делят и другие субъекты.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

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