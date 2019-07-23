В нацпарке Карелии родились семь краснокнижных птенцов

В "Водлозерском" парке родились сразу 7 птенцов краснокнижного орлана-белохвоста, сообщает пресс-служба нацпарка.

На карельской территории нацпарка "Водлозерский" продолжается мониторинг краснокнижных пернатых.

В июле инспекторская служба Водлозерского лесничества проверяла гнездовые участки на заповедных реках и озерах. За это время было осмотрено 17 гнезд орлана-белохвоста и 3 гнезда скопы, в том числе новые, обнаруженные в 2018 году. Из 11 жилых гнезд орлана в 6 было выращено 7 птенцов, в 5 гнездах попытки гнездования оказались неудачными.Из 3 жилых гнезд скопы в 2 выращены птенцы. Причины неудачного гнездования установить не удалось.

Сотрудники нацпарка предполагают, что фактором беспокойства стала деятельность человека и врановые птицы, которые уничтожают кладки. Для получения более точных данных мониторинга в следующем году ученые планируют посылать на разведку квадрокоптер.

Напомним, в Карелии орлан-белохвост встречается довольно редко. На заповедной территории Водлозерья обитает самая крупная в Европе гнездовая группировка хищных птиц, занесенных в международную Красную Книгу.