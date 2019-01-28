В нескольких районах Петрозаводска временно отключат электроэнергию

Завтра, 29 января, с 10.30 до 13.00 планируется отключение электроэнергии в районах Зимник и Бараний берег в связи с производством работ по проверке цепей учета на сетях электроснабжения.

В пятницу, 1 февраля, с 10.00 до 12.00 запланировано отключение электроэнергии в Соломенном на ул. Лесопильной. Отключение выполнят в связи с производством работ по выправке опор линий электропередач от трансформаторной подстанции.