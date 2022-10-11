В ночь на 1 ноября в Карелии похолодает до -7 градусов

В первый день ноября синоптики обещают холодную погоду с мокрым снегом и дождем.

По информации карельского Гидрометцентра, 1 ноября в республике ожидается пасмурная с прояснениями погода, осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер западных и южных направлений, умеренный.



Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +6 градусов.



В Петрозаводске ночью похолодает до -4 градусов, днем ожидается не выше +3. Облачно, с прояснениями, будет идти мокрый снег с дождем. Ветер западных и южных направлений, слабый.