В ночь на 20 ноября в Карелии похолодает до -12 градусов

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О погоде на 16 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 20 ноября ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.
Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем температура поднимется до +1.
В Карелии также будет переменная облачность. Днем местами выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.
Температура ночью +1, -4, местами до -12 градусов, днем потеплеет до +2 градусов.
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