В ночь на 27 февраля в Карелии будет морозно, местами возможна метель

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О погоде на 27 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 27 февраля будет облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем выпадет небольшой снег, переходящий в мокрый. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами.
Температура ночью составит -10, -12 градусов. Днем потеплеет до 0.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки: ночью – в виде снега, днем – мокрого снега, по западным районам – с дождем.
Возможна метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.
Ночная температура составит -6,-11 градусов, на юго-востоке похолодает до -20. Днем -2,+3 градуса.
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