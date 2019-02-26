В ночь на 27 февраля в Карелии будет морозно, местами возможна метель

О погоде на 27 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 27 февраля будет облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем выпадет небольшой снег, переходящий в мокрый. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами.

Температура ночью составит -10, -12 градусов. Днем потеплеет до 0.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадут небольшие, местами умеренные осадки: ночью – в виде снега, днем – мокрого снега, по западным районам – с дождем.

Возможна метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый.

Ночная температура составит -6,-11 градусов, на юго-востоке похолодает до -20. Днем -2,+3 градуса.