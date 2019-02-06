В ночь на 7 февраля в Карелии сильно подморозит

О погоде на 7 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 7 февраля будет облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью составит -15, -17 градусов, днем -6, -8.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура -17, -22 градуса, на юге: -9,-14. Местами подморозит до -30 градусов.

Днем будет -4, -9 градусов, на севере похолодает до -17.

